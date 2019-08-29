Ağaçlık alana düşen 2 paraşütçü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da paraşütle ağaçlık alana düşen 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesindeki Kırantepe Sosyal Havacılık Merkezinden paraşütle havalanan B.A. (22) ve Y.Y. (39), inişe geçtikleri sırada Selahiye mevkisindeki ağaçlık alana düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, B.A. ve Y.Y'yi takıldıkları ağaçtan kurtardı.

Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen B.A. ve Y.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Kaynak: AA