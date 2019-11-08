Ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kestane ağacından düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Aşağı Mescit köyünde ikamet eden Yusuf Akça (73), kestane toplamak için ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybederek ağaçtan düşen Yusuf Akça, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Akça, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Medical Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA