Agadadash Salyanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agadadash Salyanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agadadash Salyanski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agadadash Salyanski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agadadash Salyanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agadadash Salyanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agadadash Salyanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agadadash Salyanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agadadash Salyanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agadadash Salyanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agadadash Salyanski 19 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur.  Azerbaycan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agadadash Salyanski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi 2 Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftchi 2 Baku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agadadash Salyanski'nin Neftchi 2 Baku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agadadash Salyanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agadadash Salyanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Agadadash Salyanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agadadash Salyanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Neftchi 2 Baku

Agadadash Salyanski kimdir

Agadadash Salyanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agadadash Salyanski şuan Neftchi 2 Baku takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Agadadash Salyanski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Agadadash Salyanski nereli

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