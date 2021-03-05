Agah isminin anlamı nedir, Agah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Agah isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Agah ismi ne demek, Agah ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Agah isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Agah İsminin anlamı nedir? TDK Agah anlamı:

Agah TDK'da bilen, bilgili; haberli anlamlarında kullanılmaktadır.

Agah İsmi Kuranda geçiyor mu?

Agah ismi Kuran'da yer almamaktadır.

Agah isminin kökeni:

Agah ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Agah ismini 1239 kişi kullanmaktadır.

Agah isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Agah isminin rengi:

Galibarda

Agah ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Agah isminin Harf Analizi Nedir ?

Agah ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

G : Dirençli, zor hayat dersleri

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

Agah isminin Numerolojisi Kaçtır?

Agah ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

G : 8

A : 1

H : 10

= 20 – Agah İsminin Numeroloji Toplamı 20’dir.

Agah ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Agah isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Agah isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 G: 7 A: 1 H: 8 = 17

1 + 7 = 8 Kader sayısıdır

Agah isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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