Ağaoğlu: "Bu takımla savaşmaya devam edeceğiz"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mevcut takımla devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-2 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, bir takımın ancak bu kadar mücadele edebileceğini belirterek, "Sahada oynanan oyunu gördünüz. Sıkıntılı bir maç oldu. Pereira'nın ayağında kırık var. Mücadele açısından baktığınızda ancak bu kadar mücadele edebilirsin ama bazı unsurlar bazı faktörler devreye girdiği zaman buna yapacak bir şey kalmıyor. Hakemle ilgili arkadaşlar gerekli açıklamayı yapacaklar, ben prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Beşiktaş maçındaki uzatma, bu maçtaki uzatma, 6 tane oyuncu değişti 30 saniyeden hesaplasan 3 dakika yapar. Oyunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiç bir şekilde kafalarını önlerine eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler, zaten soyunma odasında gittim hepsini teselli ettim. Alınlarından öptüm. Biz bu takımla savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz futbolu 11 kişi oynarız"

Ağaoğlu, "Futbol 11 kişi ile oynanıyor. Biz normal şartlarda bu futbolu 11 kişi her türlü oynarız. Ama oynatırlarsa. Gerçekten oynarız. Bu maçı ve hakem yorumlaması gerekenler yorumlasın. Bu futbol milyonlarca insanın önünde oynandı. Herkes izledi. İrdelemesi gerekenler irdelesinler" dedi.

Pereira'nın sol ayak tarak kemiği kırıldı.

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinin kırıldığı bildirildi. Oyuncunun son yapılacak olan kontrollerinin ardından tedavi süreci başlayacak. Ekuban'ın ise tedbir amaçla hastaneye getirildiği ve kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA