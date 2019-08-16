Ağaoğlu: Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hedeflerinin her zaman zirve olduğunu belirterek, "Savaşa savaşa gidiyoruz. Çok çalışmadan hiç bir maç kazanılmıyor. Gidebildiği yere kadar gidilecek. İnşallah bütün kulvarlarda yarışı götürürüz. Trabzonspor'un her zaman hedefi zirvedir" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahalarında kazandıkları Sparta Prag, galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir üst tura çıkmanın mutluğunu yaşadıklarını belirten Ağaoğlu, "Taraftarımıza galibiyet bir başlangıç yapma düşüncesi içersindeydik. Rekor bir seyirci vardı. 1-1 ve 0-0'da tur atlayabilirdik ama galibiyetle ve son dakikalarda gelen galibiyet golüyle onları selamlamak, her türlü duygunun üzerinde. Onlar her şeyin çok iyisini hak ediyorlar. Sıcak yaz gününde maçın başlamasına 3 gün kala bütün biletleri tükettiler ve onun heyecanını yaşadılar. Oyunculara ve teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Avrupa'da ilk maçımızın galibiyetle sonuçlanması da çok önemliydi. Mutluyum. Biraz stresli oldu, ama o stresi ve heyecanı yaşamazsanız bu işte biraz sıkıcı olur diye düşünüyorum. Lig öncesi bu galibiyet büyük bir moral oldu" dedi.

"HEDEFİMİZ HER KULVARDA ZİRVEDİR"

Takımın savaşa savaşa yoluna devam ettiğini kaydeden Ağaoğlu, "Evet, alıştık galibiyetlere ama devam ettirmek önemli. Savaşa savaşa gidiyoruz. Çok çalışmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Gidebildiği yere kadar gidilecek ama bu yer final mi olur, çeyrek final mi bilemiyorum ama bana "gönlünüzden ne geçiyor" derseniz tabii ki Avrupa'da final oynamak geçer. Kolay bir şey değil, bir taraftan lig yarışı, bir taraftan Avrupa Ligi mücadelesi, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası başlayacak, o konuda da bir endişemiz yok. 52 kişilik bir kadroya sahibiz. A takım ve rezerve takımımızla birlikte geniş bir kadroya sahibiz. İnşallah bütün kulvarlarda yarışı götürürüz. Trabzonspor, 3 kulvarda da zirve için mücadele edecek. Biraz şansa ihtiyacımız ve saha dışı faktörlerden etkilenmemeye ihtiyacımız var. Trabzonspor'un her zaman hedefi zirvedir" diye konuştu.

"KRİTERLERE UYDUĞU TAKDİRDE TRANSFER YAPIYORUZ"

Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor'da yeni transfere ilişkin soru üzerine de "Bütün kriterlerin uyduğu takdirde transfer yapıyoruz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Bugüne kadar yapmış olduğumuz transferlere dışarıdan bakan birisi olarak değerlendirdiğimde 100 üzerinde yüzde 75-80 veririm. Bu hassasiyeti de devam ettirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları

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DHA