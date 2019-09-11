Ağaoğlu: Tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugünlere gelebilmek için gösterdikleri sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu başarabilir; sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye'de değil; tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, geleceğe yönelik umutlu mesajlar verdi. Hep birlikte futbol dolu günlere geri döndüklerini kaydeden ifade eden Ağaoğlu, "Ağustos ayı Trabzonsporumuz için oldukça yoğun geçti. Cemil Usta Sezonu ile yeni bir futbol mevsimine daha merhaba derken, Avrupa sahnesine de uzun bir aranın ardından ilk adımı attık. UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Çekya'nın güçlü temsilcisi Sparta Prag'ı elemeyi başardık. Bir sonraki etap; play-off turunda ise rakibimiz Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK idi. Atina'daki ilk maçta aldığımız galibiyetin ardından kendi evimizde AEK Atina'yı eleyerek gruplara kalmayı başardık. Dileğimiz bundan sonra hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN KAMUOYUNDA ÇİZDİĞİ POZİTİF İMAJ, HEPİMİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

Trabzonspor'un güçlü bir camia olduğunu söyleyen Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bugün güzel günlerden geçiyor ve geleceğe daha umutlu bakabiliyorsak bunu camiamızın büyüklüğüne; tarihimizden, ilke ve değerlerimizden gelen güce borçluyuz. Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor'un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor. Kombine ve forma satışlarında yakaladığımız grafik, yeni transferlerimizin takıma hızlı adaptasyonu, gençlerimizin azim, mücadele ve saha dışına dahi taşan futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor."

"TÜM DÜNYADA ADIMIZDAN DAHA FAZLA SÖZ ETTİRECEĞİZ"

Hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, "Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam edebilmeliyiz. Bunu başarabilir; sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye'de değil; tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu kulübün başkanı ve bir neferi olarak benim bundan en ufak bir şüphem yok! 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun Bordo-MaviIi camiamıza hayırlı olmasını, taraftarlarımızın sahada her daim görmeyi arzu ettikleri çalışkan, mücadeleci ve "takımdaş" bir takımı bu sezon boyunca izleyebilmelerini temenni ediyorum. Ayrıca okulları açılan tüm Yavru Fırtınalara güzel ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA