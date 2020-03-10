Ağaoğlu ve Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
TFF, Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un, "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunmaları" sebebiyle TFF Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Hukuk Müşavirliği'nce 10.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.
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