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Ağbenek ne demek, TDK'ya göre Ağbenek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağbenek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağbenek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağbenek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağbenek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağbenek ne demek, TDK'ya göre Ağbenek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağbenek ne demek? Ağbenek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağbenek kelimesi. Peki ağbenek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağbenek nedir, ağbenek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ağbenek kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ağbenek kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

AĞBENEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağbenek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağbenek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar
- Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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