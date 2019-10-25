Ağcagüney Jandarma Karakolu açılışı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı.

Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven ve başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bu güne yüce milletimizin sevgi ve güvenine mahzar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri, ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler ulusumuzun bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azmindeyiz. Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanından 19 nahalle ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanından 2 mahalle olmak üzere toplam 21 mahalle Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanına dahil edilmiştir. Bu mahallelerin toplam nüfusu 11 bin 625'tir" dedi.

Ardından konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Daha önce okul olarak hizmet veren bu bina tadilat yapıldıktan sonra jandarmamızın ve halkımızın hizmetine layık bir hale getirilmiş. Başta hemşehriniz olan Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney paşaya teşekkür ediyorum. Bu bölgenin halkı devletine ve milletine bağlı, askerini ve milletini seviyor. Komşusuyla iyi günde ve kötü günde beraber olmayı biliyor. Bizlerin bütün amacı halkımızın mutluluğudur. Asayiş hizmetleri de en önemli hizmetlerden biri. Güvenliğin olmadığı yerde huzur ve hiçbir şey olmaz. Memleketimizde olan huzurun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Ülkemizde huzuru ve güvenliği sağlayan askerlerimize, polislerimize ve Mehmetçiğe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Karakol halkımız ile bizler arasında bir köprü olacak"

Karakolun vatandaşların her zaman uğrayacağı bir yer olacağını belirten Vali Kaymak, "Burası jandarmamızın güler yüzü olacaktır. Böyle güzel mekanlar güzel hizmetleri de gerektiriyor. İnşallah jandarmamız burada komutanlarıyla birlikte halkımıza güzel hizmetler verecektir. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Karakolumuzun mahallemize, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimine geçildi. Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı binasını açılışını gerçekleştiren Vali Osman Kaymak, Samsun AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve protokol üyeleri, beraber karakol binası ve yeni tahsis edilen hizmet araçlarını inceleyerek, karakolun hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı tarafından tören alanında açılan özel maksatlı tim stantlarını ziyaret eden Vali Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri, mayın arama köpeği Liman'ın gösterisini izledi.

Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığının açılış törenine ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım , Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri ,Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA