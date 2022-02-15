Ağdacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağdacı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağdacı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağdacı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağdacı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağdacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağdacı Maaşları

Ağdacı maaşı ortalama olarak aylık 7850_TL'dir. En düşük Ağdacı maaşı 6550_TL, En yüksek ise 9150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağdacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.13

Meslek Adı :

Ağdacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak depilasyon işlemini ve müşteri ilişkilerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağdacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek

b) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) İş öncesi hazırlıkları yapmak

e) Makine, araç ve gerecin hijyen ve temizliğini sağlamak

f) Temin edilen malzemelerin uygun koşullarda/yerlerde saklanmasını sağlamak

g) Müşteri kaydı tutmak

h) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

i) Depilasyon yapılacak bölge ve tekniği belirlemek

j) Depilasyon yapılacak bölgeyi dezenfekte etmek

k) Ağda ile depilasyon işlemi yapmak l) Cihazlarla depilasyon yapmak

m) Ağda yapılan bölgeyi temizlemek

n) İp, cımbız ile depilasyon işlemi yapmak

o) Kaşı şekillendirmek

p) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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