Agdon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agdon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agdon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agdon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agdon 26 Ocak 1993 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Agdon Menezes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agdon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Agdon, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agdon'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agdon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agdonm20/

Agdon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agdon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agdon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agdon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Braga B

23 Eylül 2016 yılında Merelinense

1 Temmuz 2018 yılında Oliveirense

1 Ağustos 2020 yılında Feirense

27 Ocak 2021 yılında Varzim

4 Temmuz 2022 yılında Ararat-Armenia

16 Ocak 2023 yılında Alashkert

30 Haziran 2023 yılında Ararat-Armenia

Agdon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agdon şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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