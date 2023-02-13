Ager Aketxe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ager Aketxe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ager Aketxe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ager Aketxe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ager Aketxe 30 Aralık 1993 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ager Aketxe Barrutia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ager Aketxe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EGGO Asesores Deportivos yapmaktadır. Ager Aketxe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ager Aketxe'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ager Aketxe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ageraketxe

http://www.instagram.com/ageraketxe/

Ager Aketxe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ager Aketxe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ager Aketxe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ager Aketxe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2012 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2014 yılında Athletic

4 Ocak 2016 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Athletic

30 Ocak 2017 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2017 yılında Athletic

23 Şubat 2018 yılında Toronto

11 Temmuz 2018 yılında Cádiz CF

31 Aralık 2018 yılında Toronto

1 Ocak 2019 yılında Cádiz CF

13 Temmuz 2019 yılında Dep. La Coruña

7 Eylül 2020 yılında UD Almería

27 Temmuz 2021 yılında Eibar

Ager Aketxe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ager Aketxe şuan Eibar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ager Aketxe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.