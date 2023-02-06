Ageu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ageu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ageu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ageu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ageu 20 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Ageu Almeida Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ageu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ageu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

B SAD futbol takımında oynamaktadır. B SAD takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ageu'nin B SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ageu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ageu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ageu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ageu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

30 Ocak 2023 yılında Santa Clara

31 Ocak 2023 yılında B SAD

30 Haziran 2023 yılında Santa Clara

Ageu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ageu şuan B SAD takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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