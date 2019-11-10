AGF seçimlerinde Mevlüt Yeni güven tazeledi

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu seçimlerinde Mevlüt Yeni oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) 3. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Fame Residence otelde yapılan toplantıya Antalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Burdur, İsparta, Alanya ve Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği delegeleri katıldı. 2 dönemdir AGF başkanlığı yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni yeniden oy birliği ile yeniden Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı seçildi.

"Gövdesini taşın altına koyan kurum"

Mevlüt Yeni kongrede delegelere hitaben yaptığı konuşmada delegelere yeniden genel başkanlığına seçtikleri için teşekkür ederek, "Kuruluşumuzdan bu yana emeği geçen bu günlere gelmemizde bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. AGF Akdeniz bölgesinin medya çatı örgütüdür. Biz ye iç gez Federasyonu veya Cemiyetileri değiliz. Bölgedeki meslektaşlarımızın sorunları, dertleri bizim derdimizdir. Sorunlarımızın çözümü için, birlik beraberlik için, bölgesel bir yapılanmaya ihtiyaç vardı. Bizler bu amaca hizmet etmek üzere yola çıktık emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin arka bahçesi değiliz, tabela Derneği, Federasyonu asla değiliz. Sektörümüzün sorunları için il il çalışmaya devam edeceğiz. AGF sadece kendi sektörünün sorunlarına değil var olduğumuz bölge ve illerin tanıtımına, sorunların çözümüne katkı koymak adına elini değil gövdesini taşın altına koyan bir kurumdur" ifadelerinde bulundu.

Kongreye Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sivil Toplumla İlişkiler Antalya İl Müdürü Hüseyin Kurtay katılarak delegelere hitaben medyanın önemi üzerine birer konuşma yaptılar.

Kaynak: İHA