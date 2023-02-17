Aggee Wenzi Wenzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aggee Wenzi Wenzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aggee Wenzi Wenzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aggee Wenzi Wenzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aggee Wenzi Wenzi 29 Aralık 2000 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Wenzi Aggee Wenzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aggee Wenzi Wenzi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aggee Wenzi Wenzi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 5 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Aggee Wenzi Wenzi'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aggee Wenzi Wenzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aggee Wenzi Wenzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aggee Wenzi Wenzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aggee Wenzi Wenzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U21

28 Eylül 2018 yılında FC Fribourg

30 Haziran 2019 yılında BSC YB U21

28 Temmuz 2019 yılında FC Fribourg

5 Ağu 2020 yılında FC Bulle

Aggee Wenzi Wenzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aggee Wenzi Wenzi şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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