Aghil Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aghil Kaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aghil Kaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aghil Kaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aghil Kaabi 29 Temmuz 1990 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عقيل شويعی کعبی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aghil Kaabi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Aghil Kaabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aghil Kaabi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aghil Kaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aghil Kaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aghil Kaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aghil Kaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Foolad Novin

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2018 yılında Sanat Naft

9 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

14 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Aghil Kaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aghil Kaabi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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