Ağı Çiçeği ne demek, TDK'ya göre Ağı Çiçeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağı çiçeği ne demek? Ağı çiçeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağı çiçeği kelimesi. Peki ağı çiçeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağı çiçeği nedir, ağı çiçeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞI ÇİÇEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağı çiçeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağı çiçeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zakkum

