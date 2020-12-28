AGİ nedir? AGİ ne kadar 2021 ? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için 2021 AGİ

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2021 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret tutarındaydı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı bugün yapıldı. Açılımı asgari geçim indirimi olarak da bilinen AGİ asgari ücrete yapılan zam oranıyla birlikte zamlandı. Peki Agi nedir? Agi ne kadar 2021 ? Agi bekar için ne kadar oldu 2021?

AGİ NEDİR?

AGİ yani asgari geçim indirimi, çalışanın kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni evli ve ya bekar olmasına göre ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değişir. Asgari ücret indirimini işveren değil devlet verir. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL MİDİR?

2021 yılının yeni AGİ zam oranının belli olmasıyla AGİ ücretleri de netlik kazandı. AGİ hesaplama tablosunda işçinin evli, çocuklu ve bekar olmasına göre alınan ücrette de farklılık görülüyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmez. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda verilir, içinde yer alan AGİ tutarı da asgari ücrete dahil olur.

2020 AGİ NE KADARDI?

AGİ, bir çalışanın evli, bekar, çocuklu olmasına göre değişiyor. 2020 yılında çalışan bekar ve evliler için AGİ ücretleri aşağıdaki gibiydi;

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL



Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'tan asgari ücret açıklaması

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı bugün (28 Aralık 2020) yapıldı. Toplantı sonrası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Böylelikle asgari ücrete 2020 yılına göre 500 TL artış yapılmış oldu.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam. Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim. " şeklinde konuştu.

AGİ 2021 NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şöyle;

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

Son dakika...2021 yılı asgari ücreti açıklandı

TÜİK'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Asgari Ücret Komisyonu'nun 3.toplantısında TÜİK temsilcisi bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyona sundu.

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Asgari Ücret Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.