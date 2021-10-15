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Ağılamak ne demek, TDK'ya göre Ağılamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağılamak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağılamak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağılamak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağılamak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağılamak ne demek, TDK'ya göre Ağılamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağılamak ne demek? Ağılamak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağılamak kelimesi. Peki ağılamak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağılamak nedir, ağılamak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AĞILAMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağılamak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağılamak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zehirlemek
- Bir şeye zehir katmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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