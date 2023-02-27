Agim Zeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agim Zeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agim Zeka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agim Zeka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agim Zeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agim Zeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agim Zeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agim Zeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agim Zeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agim Zeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agim Zeka 6 Eylül 1998 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agim Zeka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agim Zeka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Agim Zeka'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agim Zeka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agim__zeka/

Agim Zeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agim Zeka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Agim Zeka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agim Zeka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2016 yılında Skënderbeu U19

3 Temmuz 2016 yılında KF Skënderbeu

31 Ocak 2017 yılında LOSC Lille B

9 Ocak 2018 yılında Varzim

30 Haziran 2018 yılında LOSC Lille B

8 Ağustos 2018 yılında Leixões

27 Ocak 2019 yılında LOSC Lille B

28 Ocak 2019 yılında Fortuna Sittard

20 Aralık 2019 yılında LOSC Lille B

1 Ağustos 2020 yılında Mouscron

20 Ocak 2021 yılında Austria Wien

1 Ağustos 2021 yılında FC Drita

20 Ocak 2022 yılında FC Prishtina

2 Eylül 2022 yılında KF Drenica

Agim Zeka kimdir

Agim Zeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agim Zeka şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Prishtina (2004–2016), KF KEK (2015; loan), KF Skënderbeu Korçë (2016)

Agim Zeka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Agim Zeka nereli

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