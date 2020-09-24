Ağır kokular gelen evden 10 kamyon eşya çıktı!
Bursa'da mahallelinin şikayetleri üzerine 4 katlı bir eve giden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin evden çıkarttıkları 10 kamyon eşya izleyenleri şaşkına çevirdi. 62 yaşında emekli İlhan U. ismindeki bir kişinin biriktirdiği garajda yıllanan bir otomobil, 2 motosiklet, 10 bin 600 lira nakit para, 2 adet gram altın, çok sayıda kullanılmayan sıfır ayakkabı, televizyon, radyo, mutfak eşyaları, oyuncaklar, kitaplar, yeni ve eski cep telefonları gibi eşyalar, belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu dikkatli bir şekilde ayrıldı.
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