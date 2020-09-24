Ağır kokular gelen evden 10 kamyon eşya çıktı!

Bursa'da 4 katlı bir evden ağır kokuların geldiğini duyan mahallelinin polise ihbarı üzerine zabıta ve belediye işçileri tarafından yapılan çalışmada 3 seferde 10 kamyon eşya çıkartıldı. Görenlerin hayrete düştüğü bu görüntülerde evden nakit 10 bin 600 lira, 2 gram altın, 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet çıkardı.