Ağır, orta, hafif statüdeki işler nelerdir? Ağır iş, orta iş, hafif işte çalışanlar ne kadar asgari ücret alacak 2021?

2021 asgari ücret hakkında üçüncü toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleşti. 3 saat süren toplantı basına kapalı yapıldı.

TÜİK temsilcisi toplantıda, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı. Dördüncü ve son toplantı da gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak. Peki TÜİK’e göre ağır işler, orta işler, hafif işler neler?

AĞIR İŞLER NELER?

Madencilik, taş ocakları,, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi ağır iş statüsündeki işlere girmektedir.

ORTA İŞLER NELER?

Orta statüdeki işler de aşağıdaki gibidir;

-Seracılık, tarım ürünleri üretiminde çalışanlar

-Kereste ve odun işleri

-Balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması

-Kil, kum ve çakıl ocakları, kum yıkama ve eleme işleri

-Kireç ocakları ve kireç imali

-Elle yapılan maden ayıklama işleri

-Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayi, pamuk işleme işleri; yün ipliği imali ve yünlü dokuma sanayi

-Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali

-Madeni ya da metalden mobilya üretimi

-Kauçuk ve lastik mamulleri imali

-Plastik köpük ve sünger imali, lastik köpük eşyaları üretimi

-Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali

-Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında yapılan işler

–Plastik ham madde imali

-Nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ üretimi ve entegre yağ üretimi

-Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları

-Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri

-Mezbahalar, tavuk ve diğer kümes hayvanları kesme işleri

-Tornacılık ve tesviyecilik

-Hayvancılık işleri

HAFİF İŞLER NELER?

Peki hafif işler statüsünde hangi meslek grupları var?

-Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler

-Hediyelik eşya üretimi

-İnşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

-Makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı

-Madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

-Mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı

-Giyecek ve ayakkabı toptancılığı

-Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı

-İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve Spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı

-Yiyecek maddelerinin satışı

- Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı

-Giyim eşyası satan mağaza ve iş yerlerinde çalışanlar

-Beyaz eşya, mutfak aletleri satışı yapanlar

-Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satış işleri

-Oyuncak ve spor malzemesi ve benzeri maddelerin satışı

-Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler

-Her türlü sigorta işleri

-Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu

-Nakliyat acenteliği

-Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler

-Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler

-Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler

-Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler

-Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri

-Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler

-Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler

-Terzicilik, tamircilik, çiçekçilik

-Mağaza ve market çalışanları

-Sinema, tiyatro hizmetleri çalışanları -Fırın, tatlı, kuru yemiş, meşrubat üretimi çalışanları.

AĞIR İŞ, ORTA İŞ VE HAFİF İŞTE ÇALIŞANLAR 2021'DE NE KADAR ASGARİ ÜCRET ALACAK?

TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.