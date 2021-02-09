Ağır Silah Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) mesleği için “8211.01” kod olarak kullanılır iken Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknisyeni mesleği için “3212.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağır Silah Bakım Onarımcısı Meslek Kodu “8211.16” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın