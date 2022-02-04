Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Maaşları

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü maaşı ortalama olarak aylık 6750_TL'dir. En düşük Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü maaşı 5450_TL, En yüksek ise 8050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.50

Meslek Adı :

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretimi ve montajı yapılan çeşitli türden ağır vasıtaların birini veya birkaçını, dokümanlar, araç imalat bildirisi, prosedür ve talimatlara göre kontrol eden, fren test standında bu vasıtaların ABS, ASR, fren kuvvetleri, ağırlık ve takograf türünden kontrollerini yapan, karayollarında aracın deneme sürüşünü gerçekleştiren, sürekli tekrar eden veya imalat birimleri tarafından düzeltilemeyen hatalar ile ilgili inceleme raporları hazırlayan ve bu işlemleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapan, motor çekişi, vitesler arası geçiş, direksiyon sistemi, debriyaj sistemi, fren sistemi, gaz verme sistemi, diferansiyel ve aktarma organlarının titreşim ve fonksiyon testleri, viraj savurma durumu, manevra kabiliyetinin kontrolü ve hidrolik sistemlerin sızdırmazlık kontrolü işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Test öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

g) Yol tecrübe sürüşü öncesi araçla ilgili hazırlıkları yapmak

h) Yol tecrübe sürüşü öncesi test işlemlerini gerçekleştirmek

i) Fren, ABS-ASR-EBS, takometre, motor güç kontrol test işlemlerini gerçekleştirmek

j) Tecrübe sürüşü test işlemlerini gerçekleştirmek

k) Tutuş seyir kontrolü test işlemlerini gerçekleştirmek

l) Bozuk yol test işlemlerini gerçekleştirmek m) Burkulma testi işlemlerini gerçekleştirmek

n) Hız kontrol test işlemlerini gerçekleştirmek

o) Diagnoz testlerini gerçekleştirmek

p) Görsel ve işitsel kontrolleri gerçekleştirmek

q) Test sonrası işlemleri gerçekleştirmek

r) Gerekli raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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