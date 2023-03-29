Ağıralioğlu neden istifa ettiğini açıkladı: Çocuklarımızın katilerinden medet umamazdım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının ardından İYİ Parti aday isme karşı çıkmış 6'lı koalisyonu terk etmişti. O gelişmeler sonrası İYİ Parti isteklerini Millet İttifakına dile getirmesinin ardından masaya geri dönmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ile görüşmeye katılması İYİ Partili birçok milletvekilini rahatsız etmiş İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'da Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirmişti. Ağıralioğlu ise tepkisini, "sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum" diyerek dile getirmişti.

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Son olarak ise Yavuz Ağıralioğlu daha fazla duruma tepkisiz kalmayarak dün akşam Habertürk Spikeri Mehmet Akif Ersoy'a Meral Akşener ile vedalaşacağını bildirmişti. O mesajdan saatler sonra ise Ağıralioğlu "çocuklarımızın katilerinden medet umamazdım" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

"PENSİLVANYA VE KANDİL'DEN BEDDUA ALDIM"

Ağıralioğlu ise bugün neden istifa ettiğini açıkladı. Ağıralioğlu, "Biliyorsunuz ki bir süreç yaşadık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin içerisinde yaşadığımız bu seçim Cumhurbaşkanlığı süreci ittifaklara bölünmüş şekilde devam ederken benim süreçle ilgili itirazlarım oldu. Bu itirazlarımın geçen hafta ete, kemiğe büründüğü bir basın toplantısı yaptım. Sözlerimin başında belirtmek isterim ki itirazlarıma konu olan basın toplantısından sonra şehit ailelerinden gözyaşları içerisinde dua, devletin milletin aleyhine tertip yapmakla Pensilvanya ve Kandil'den beddua aldım. Aldığım dualar şerefim, aldığım beddular mücadele azmimdir benim. Milletim böyle bilsin.

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Ben irademi beyan ettim. İrademi beyan ettiğim andan itibaren beyan ettiğim iradenin rahatını, hususunu bozan alçakların tamamı benim yaptığım açıklamaların arkasına dizilip bana, şahsıma, temsil ettiğim iradeye hakaret ediyorlarsa doğru yere taş atmışımdır demektir.

Milletimin beni bildiği ve sevdiği yerde bulmasını istedim. Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. Partimin ortak Cumhubaşkanı adayı mutabakatına imza atmamıştım.

Bu itirazlarıma konu bir basın toplantısı düzenledim ve milletvekilliğine başvuru yapmadım. Arkadaşlarıma ve parti yetkililerine yük haline geldim.

"TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYACAĞIM"

Ben kendimi yük olma alanından çekiyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağım konusunda yüzlerce konuşmam vardır. Ben dün dündür bugün bugündür denen bir siyasi gelenekten gelmiyorum. Ben köprüyü geçmek için yanlışa eyvallah edecek, dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, mertlikle kaybetmekten yanayım. Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İYİ Parti'nin bir oldu bittiye getirildi.

"İYİ PARTİ, HAKARETE UĞRAMIŞ İNSANLARIN PARTİSİDİR"

Genel başkanımızdan randevu istedim. Sebebi şu. Beraber bir yol yürüdük. Bize bazı görevler verildi. Bu süreçte milletimi utandırmadığımı düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü haline de gelmedim. İYİ Parti, hakarete uğramış insanların partisidir. Bir partiden ayrılınca ne hakaretlere maruz kalındığını genel başkanımız dahil tüm neferlerimiz iyi biliyor.

Partinin seçeneksizliğinden doğan zafiyetten, partiyi mecbur bıraktıkları için buradayım. Devlet, millet hizmeti görmek basittir. Ancak burada zor olan mücadeleye leke getirmemektir.

PKK'nın, Kandil'in devlet millet düşmanlarının dahil olmasını normal buluyorum. Biz sizin heveslerinizi kursağınızda bırakacağınız taraftayız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmek için kurgulamış olanlardan olmayacağız.

İstifa mekanizmasını bu şekilde takdim ediyorum. Beni artık kendilerine yük etmesinler. siyasi değerlendirmelerim olacaktır. Bu da partime yük olacaktır. ben bu alanı partim adına boşaltıyorum."