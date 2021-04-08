Ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı: Dilara Kandak davasının baş şüphelisi Ahmet Yorulmaz beraat etti!

Antalya'da, cesedi battaniyeye sarılı olarak gömülü halde bulunan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak davasında flaş bir gelişme yaşandı. Cimnayetin baş şüphelisi olan ve katil zanlısı olarak yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Kandak'ın eski eşi 26 yaşındaki Ahmet Yorulmaz, kararı istinaf mahkemesine taşımasının ardından yeniden yargılandığı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde beraat etti.

CESETTE YORULMAZ'IN SPERMİNE RASTLANDI

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın kaybolmasının ardından 40 gün sonra, 4 Mart 2018 tarihinde yakınlardaki bir tarlada, battaniyeye sarılı halde gömülmüş cesedi bulundu. Genç kadının çıplak cesedinin elleri, kolları ve ayaklarının da iple bağlandığı belirlenirken otopsi sonucunda boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı.

CEZADA İNDİRİME GİDİLMEDİ AMA...

Otopsi raporunun ardından, ikinci kez evlendiği ve ikinci eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Yorulmaz tutuklandı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Yorulmuz 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapse mahkum edildi ve cezada indirime gidilmedi. Ancak sanık avukatı Nihan Kanat, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

SAVCIDAN BERAAT TALEBİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde 4’üncü duruşması görülen davada karar verildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti. Savcı mütalaasının devamında, "İlk derece mahkemesi hükümlerinin bu yönüyle hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu dosya kapsamında anlaşılmakla, sanık hakkında verilen hükümlerin kaldırılmasına ve sanığın beraatına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" denildi.

MAHKEME HEYETİ, SANIĞIN BERAATINA HÜKMETTİ

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını kaldırarak, sanığın beraatına hükmetti.

"BAŞINDAN BERİ İSTEDİĞİMİZ BİR KARARDI"

Sanık avukatı Nihan Kanat duruşma sonrası yaptığı açıklamada, başından beri müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, “Mahkeme ayrıca maktul Dilara Kandak’ın öldürülmesi ve cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştiren fail ya da faillerin tespiti amacıyla Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu bizim başından beri istediğimiz bir karardı" diye konuştu.