Ağırlığının 3 katını kaldıran Eskişehirli milli sporcu Başkan Durgut’u ziyaret etti

Gürcistan'da yapılan Halter Şampiyonasında kendi ağırlığının yaklaşık 3 katını kaldırarak altın madalyanın sahibi olan Eskişehirli milli sporcu Erolcan Gündüz, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u makamında ziyaret etti.

Günyüzü ilçesinden Erolcan Gündüz, 7 Temmuz 2019 Pazar günü Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan, 4. Black Sea Powerlifting Uluslararası Halter Şampiyonasında, 59 kilo kategorisinde kendi ağırlığının yaklaşık 3 katı olan 165 kiloyu kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon Gündüz yurda dönmesinin ardından ikamet ettiği ilçesi olan Günyüzü'nün Belediye Başkanı Menderes Durgut" u makamında ziyaret etti.

Şampiyon halterciyi tebrik eden Başkan Durgut "Ülkemizi uluslararası şampiyonada temsil ederek altın madalyayı hak ederek kazanan sporcumuz, ilçemizin gururu Erolcan kardeşimizi tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim. Göğsümüzü kabartmaya devam etmesini istiyoruz" dedi.

Başarılı sporcu Gündüz de "Her zaman yanımda olan manevi sponsorum Belediye Başkanımız Menderes Durgut" a ve Günyüzülü hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA