’Ağırlık Antrenmanları ve Zindelik’ Adlı Eser Yayınlandı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Alper Uğraş'ın yazdığı, "Ağırlık Antrenmanları ve Zindelik" adlı kitap yayımlandı. AGÜ Yayınlarından çıkan eser okurlarını yönlendirerek, sporun günlük hayattaki rolü hakkında etkili kararlar alabilmeleri açısından önemli bir kaynak olacak.

Doç. Dr. Alper Uğraş'ın "Ağırlık Antrenmanları ve Zindelik" adlı kitabında zindelik ve kuvvet antrenmanları, esneklik çalışmaları, beslenme ve performans, farklı spor dallarına özel programlar ile spor yaralanmaları ve ilk yardım konularında teorik ve pratik bilgilere yer verildi. Doç. Dr. Uğraş, kitabı genel olarak ağırlık antrenmanları ve zindelik alanların ilgi duyan her yaş ve cinsiyet grubundan bireyler ile özel grupların antrenmanlarını bilimsel verilere dayalı olarak doğru ve sağlıklı planlayabilmesi amacıyla kaleme aldığını söyledi. Doç. Dr. Uğraş, ayrıca çeşitli üniversitelerde lisans düzeyinde okuyan ve "Ağırlık Antrenmanları ve Fiziksel Uygunluk" kredili dersini alan öğrencilere kaynak kitap olacağını da vurguladı.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise Doç. Dr. Alper Uğraş'ı AGÜ Yayınlarından çıkan kitabı nedeniyle kutlayarak, kitabın özelde öğrencilerimize genelde ise üniversitemizin topluma katkı misyonunun değerli bir parçası olarak okurlara faydalı olacağını kaydetti. Önemli bir eser olan Ağırlık Antrenmanları ve Zindelik adlı kitap, tüm üniversite kütüphanelerinde yerini alacak.

Doç. Dr. Uğraş'ın "Temel Basketbol" ve "Basketbolun Bilimsel Yönü ve Antrenörlük" adlı kitapları AGÜ Yayınlarından geçen yıl yayımlanmıştı.

Kaynak: İHA