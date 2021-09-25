Ağırlık Merkezi ne demek, TDK'ya göre Ağırlık Merkezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağırlık merkezi ne demek? Ağırlık merkezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağırlık merkezi kelimesi. Peki ağırlık merkezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağırlık merkezi nedir, ağırlık merkezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ağırlık merkezi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ağırlık merkezi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AĞIRLIK MERKEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağırlık merkezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağırlık merkezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir cismin bütün noktalarına ayrı ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluşmuş tek kuvvet durumundaki bileşkenin uygulama noktası

- Bir işin en önemli bölümü

