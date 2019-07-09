AGİT Gayri Resmi Bakanlar Toplantısı sona erdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak Slovakya'nın AGİT başkanlığında gerçekleştirilen Gayriresmi Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Slovakya'da düzenlediği Gayriresmi Bakanlar Toplantısı sona erdi. Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak Slovakya'nın AGİT başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında, toplantıya dair açıklamalarda bulundu.

Lajcak, gayri resmi formatta düzenlenen toplantının daha rahat bir diyalog ortamı oluşturduğunu, katılımcıların karşılıklı, özgürce fikir alışverişinde bulunduklarını, bu nedenle toplantının çok verimli geçtiğini dile getirdi. Dışişleri bakanları olarak ciddi bir sorumluluk üstlendiklerini, insanların kendilerinden sorunlara ilişkin çözümler bulmalarını beklediğini kaydeden Lajcak, "Bizler problemleri gözlemleyen ya da sorunlara taraf olan kişiler değiliz. Problemlerin çözüme kavuşturulması için insanlar bize bakıyor, bizden beklenti içerisindeler. Biz bu sorumluluğumuzdan kaçamayız" dedi.

Sorunların bir günde düzeltilemeyeceğini belirten Lajcak, ancak sorunların çözümü için gerekli olan siyasi çabanın gösterilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de AGİT'in ortak sorunların çözümüne ilişkin önemli bir diyalog platformu olduğunu kaydederek, teşkilatın işlevselliğinin arttırılması için ekonomik ve insani iş gücüyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Greminger toplantının çok yapıcı bir ruha sahip olduğunu ifade ederek, "Açık diyalog, sorunları çözmek ve geleceği inşa etmek için birlikte çalışmayı sağlayacak en önemli unsurdur" ifadelerini kullandı.

Greminger ayrıca, AGİT'in çatışmalı bölgelerde yaşanan sorunları giderme adına ortaya koyduğu siyasi çabanın önemine işaret etti.

Kaynak: İHA