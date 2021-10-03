Ağız bakım suyuyla gargara yaptı, trafikte ehliyetini kaptırdı!

Bursa’da cacık yedikten sonra ağız kokusunu gidermek için bakım suyuyla ağzını çalkaladıktan sonra, otomobil kullanan avukat Muhammet Şamil Gürcü, trafikte yapılan alkol kontrolünde 1.03 promil alkollü çıktı. Gürcü, polise durumu anlatsana da ehliyetini kaptırmaktan kurtulamadı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan Gürcü, kan testi yaptırarak itirazda bulundu. Sonrasında ehliyetini geri alan avukat konuyla ilgili, “Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum” dedi.

"EHLİYETİM ALINDI VE ARACIMA EL KONULDU"

Kendi aracıyla Gemlik’ten Bursa istikametine doğru hareket ederken ilçe çıkışındaki polis kontrol noktasında çevrildiğini ifade eden Muhammet Şamil Gürcü, "Trafik uygulaması yapılacağı söylendi. Araçtan inerek gerekli işlemler yapıldı alkolmetre cihazına üfledim ve 1.03 promil alkollü çıktım. Fakat ben o gün alkol kullanmamıştım. Ben alkol almadığımı söylememe rağmen polis arkadaşlar cihazın 1.03 promil çıktığını dolayısıyla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Ben de siz prosedürü uygulayın ben itiraz edeceğim dedim. Ehliyetim alındı ve aracıma el konuldu. Ben devlet hastaneye giderek kan testi yaptırmak istedim fakat adli konu olmadığım için test yapmadılar. Bu sefer özel bir hastaneye gittim 2 tüp kan verdim. Yapılan tetkiklerde kanımda alkol olmadığı tespit edildi. Ben o gün gerçekten alkol kullanmamıştım. Şöyle; evden cacık yiyip çıktığım için ağzımı ağız gargarasıyla çalkalamıştım. Jandarma tarafından alınan ifademde de söyledim bunu" dedi.

"SÜREÇ YAKLAŞIK 2.5 AY SÜRDÜ"

Ardından yaptığı araştırmada bu cihazlarda belli aralıklarla kalibrasyon yapılması gerektiğin öğrendiğini aktaran Gürcü, "Kalibrasyon yapılmayan cihazların birden fazla sebeple hatalı sonuç verebileceğini gördüm. Bu konuyla ilgili verilen emsal kararlar ve hastaneden aldığım raporla Gemlik Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundum. Ve o gün benim gerçekten alkol kullanmadığım buna rağmen alkolmetre cihazında çıkan 1.03 promilin hata olduğu ortaya çıktı. Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum. Süreç yaklaşık 2,5 ay sürdü” dedi.