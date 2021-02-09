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Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Meslek Kodu ile Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı), Diğer Orman İşçileri, Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Santrifüj-Seperatör Ve Filtre İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) mesleği için “8131.15” kod olarak kullanılır iken Diğer Aralıklı Ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörleri mesleği için “8131.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2310.01” olarak belirlenmiştir.

ŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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