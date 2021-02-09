Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Tezgah Tertipleyicileri,ayarlayıcıları Ve Desen Kartı Hazırlayıcıları mesleği için “8152.22” kod olarak kullanılır iken Diğer Alet Yapıcıları, Metal Modelciler Ve Metal Markacıları mesleği için “7222.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı Meslek Kodu “2261.03” olarak belirlenmiştir.

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