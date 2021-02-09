Ağız Patologu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Toprak İşleme-Arazi Temizleme Ve Tesviye Alet Makineleri Bakım Ve Onarımcısı mesleği için “7233.66” kod olarak kullanılır iken Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Aile Danışma Merkezi) mesleği için “2269.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağız Patologu Meslek Kodu “2261.02” olarak belirlenmiştir.

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