Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri Maaşları

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6125_TL'dir. En düşük Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3251.04

Meslek Adı :

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Diş Hekimi Yardımcıları Ve Terapistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Klinikte hasta muayenesi sırasında diş hekimine yardımcı olan, hekimin uygulayacağı tedavi için gerekli malzemeye temin ve dezenfekte edilmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Hekim hastayı muayeneye almadan önce üniteleri hazır hale getirmek,

b. Hekim hastayı muayeneye aldığında hastanın hazırlanmasına yardımcı olmak,

c. Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin etmek,

d. Hastanın tedavisi bittiğinde kullanılan tüm malzemeleri ve üniti dezenfekte etmek ve diğer hastaya uygun hale getirmek,

e. Gün ortasında ve mesai bitiminde sterilizasyona gönderilecek malzemelerin ön yıkamasını yapmak,

f. Sterilizasyondan gelen malzemeleri yerlerine yerleştirmek,

g. Klinikteki malzemeleri kontrol etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?