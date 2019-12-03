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Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, TOKİ Emlak Yönetim A.Ş. Müdürlüğü işbirliği ile Yavuz Selim Mahallesindeki TOKİ 441 Konutlarında yaşayan vatandaşlara yönelik iki gün süreyle Ağız ve Diş Sağlığı Taraması etkinliği gerçekleştirildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı

Malatya'da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, TOKİ Emlak Yönetim A.Ş. Müdürlüğü işbirliği ile Yavuz Selim Mahallesindeki TOKİ 441 Konutlarında yaşayan vatandaşlara yönelik iki gün süreyle Ağız ve Diş Sağlığı Taraması etkinliği gerçekleştirildi.

Taraması yapılan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıp, broşür dağıtılarak, diş fırçası ve macunu hediye edildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı

Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı

Kaynak: İHA

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