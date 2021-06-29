Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışılmaya başlandı!

Hamilton kentinde bulunan McMaster Üniversitesi araştırmacıları ve biyoteknoloji firması ile 'ağzınızda çözülen' aşı şeritleri oluşturmak için bir araya geldi . Araştırmacıların, "Pek çok insan iğne yaptırmaktan hoşlanmaz, bu yüzden oral aşının insanlık için bariz avantajı var" düşüncesiyle başlattıkları bu süreçte, bir biyoteknoloji firması ile beraber, aşıların "ağızda eriyen" ince bir şerit yoluyla olası dağıtımını araştırıyorlar. Araştırma, Kanada Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) ve Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyi'nin (NSERC) desteğiyle yapılıyor.

İĞNE YOLUYLA AĞIZDAN HIZLI ÇÖZÜNEBİLİR FİLMLER

McMaster Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Profesörü Alex Andronov , pek çok insanın iğne olmayı sevmediğini belirterek, " Yapmaya çalıştığımız şey, aşı bileşenlerinin iğne yoluyla koldan verilmesinden ziyade, ağızdan ve hızlı çözünebilir bir film ile verilmesini denemek istiyoruz." dedi.

HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Alex Andronov, ağızda eriyen aşı bantları çalışmasının henüz erken keşif aşamasında olduklarını, ancak protein yüklü filmler üretimlerini gerçekleştirebileceklerini söylüyor.