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  3. Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışılmaya başlandı!

Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışılmaya başlandı!

Kanadalı bilim insanları ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyor. Kanada'nın Hamilton kentinde, McMaster Üniversitesinden bir bilim ekibi ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışılmaya başlandı!

Hamilton kentinde bulunan McMaster Üniversitesi araştırmacıları ve biyoteknoloji firması ile 'ağzınızda çözülen' aşı şeritleri oluşturmak için bir araya geldiAraştırmacıların, "Pek çok insan iğne yaptırmaktan hoşlanmaz, bu yüzden oral aşının insanlık için bariz avantajı var" düşüncesiyle başlattıkları bu süreçte, bir biyoteknoloji firması ile beraber, aşıların "ağızda eriyen" ince bir şerit yoluyla olası dağıtımını araştırıyorlar.  Araştırma, Kanada Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) ve Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyi'nin (NSERC) desteğiyle yapılıyor.

Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışılmaya başlandı!

İĞNE YOLUYLA AĞIZDAN HIZLI ÇÖZÜNEBİLİR FİLMLER

McMaster Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Profesörü Alex Andronov, pek çok insanın iğne olmayı sevmediğini belirterek, " Yapmaya çalıştığımız şey, aşı bileşenlerinin iğne yoluyla koldan verilmesinden ziyade, ağızdan ve hızlı çözünebilir bir film ile verilmesini denemek istiyoruz." dedi.

Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışılmaya başlandı!

HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Alex Andronov,  ağızda eriyen aşı bantları çalışmasının henüz erken keşif aşamasında olduklarını, ancak protein yüklü filmler üretimlerini gerçekleştirebileceklerini söylüyor.

Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışılmaya başlandı!

Andronov, ekibin, hayvanlar için geliştirdikleri model karşısında proteine ​​karşı antikorlar geliştirebildiklerini ve  olumlu sonuçlar gördüklerini ve ilk hayvan çalışmasının tamamladığını söylerek "Şimdi, bu sivri uçlu proteine ​​karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturamayacağımızı görmek için COVID-19 başak proteinini bu şeritlere dahil edeceğimiz ikinci bir hayvan çalışması turu için çalışıyoruz." dedi.

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