Ağızları açık bırakan olay! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı

Müge Anlı'da işlenen kayıp Mehmet Turan olayı bambaşka bir boyut kazandı. 8 gündür kayıp olduğu gerekçesiyle aranan Turan'ın daha önceden işlediği cinayetler gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan detaylar stüdyoda şok etkisi yarattı.

"YABANCI UYRUKLU BİR KADININ KOLLARI SATIRLA KESTİ"

Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Evden alışveriş yapmak üzere çıkan ancak anne ve babasından 8 gündür haber alamayan Yusuf Turhan, kan donduran ayrıntılar verdi. Yusuf Turan, "Babam, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kesti" ifadelerini kullandı.

"ÖZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP NEHRE ATTI"

Kayıp ailesini bulmak için çabalayan genç, anlattıklarıyla kan dondurdu. Müge Anlı'nın inanmakta güçlük çektiği olayda dakikalar ilerledikçe yeni bilgilere ulaşıldı. Babasını arayan Yusuf Turan Yaptığı açıklamalarda, geçmişte babasının öz ablasını öldürdüğünü bunun herkes tarafından bilindiğini iddia etti. Turan "Babam amcamla birlikte halamı öldürüp nehre atmış" dedi.

"ARKADAŞINI VE GASP ETTİĞİ BİR ŞAHSI ÖLDÜRDÜ"

Kayıp Mehmet Turan'ın başka cinayetlerle de ilgili olduğu iddia edilirken, sorumlu olduğu iki ayrı cinayet daha ortaya çıktı. Yusuf Turhan babasının 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyledi.

KAYBOLMADAN ÖNCE KARDEŞİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

8 gündür kayıp olan 55 yaşındaki Mehmet Turan'ın kaybolmadan önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazarak ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın canlı yayında okuduğu mektupta "Seni öldüreceğim, ilk buluşmamızda ibret olsun diye yapacağım bunu" sözleri dikkat çekti.

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"KARDEŞİYLE BİRLİKTE OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"

Programa bağlanan Hatice Karaca, oğlu Muhterem Karaca'yı kayıp Mehmet Turan ve kardeşi Yusuf Turan'ın öldürdüğünü bunun içinde ceza aldığını ileri sürdü. İddiaların odağındaki amca ise canlı yayına bağlanıp Karaca'yı abisi Mehmet Turan'ı öldürdüğünü söyledi.