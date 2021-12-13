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Ağızsıl Ünlü ne demek, TDK'ya göre Ağızsıl Ünlü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağızsıl Ünlü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağızsıl Ünlü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağızsıl Ünlü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağızsıl Ünlü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağızsıl Ünlü ne demek, TDK'ya göre Ağızsıl Ünlü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağızsıl ünlü ne demek? Ağızsıl ünlü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağızsıl ünlü kelimesi. Peki ağızsıl ünlü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağızsıl ünlü nedir, ağızsıl ünlü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AĞIZSIL ÜNLÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağızsıl ünlü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağızsıl ünlü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağız ünlüsü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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