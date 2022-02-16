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Ağlatı ne demek, TDK'ya göre Ağlatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağlatı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağlatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağlatı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağlatı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağlatı ne demek, TDK'ya göre Ağlatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağlatı ne demek? Ağlatı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağlatı kelimesi. Peki ağlatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağlatı nedir, ağlatı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AĞLATI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağlatı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağlatı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Trajedi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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