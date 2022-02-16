Ağlatı ne demek, TDK'ya göre Ağlatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağlatı ne demek? Ağlatı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağlatı kelimesi. Peki ağlatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağlatı nedir, ağlatı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞLATI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağlatı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağlatı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Trajedi

