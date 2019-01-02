Ağlayan bebeğini ve eşini darp ettiği iddiası

Konya'da bir kişinin, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin bodrum katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, M.K. sürekli ağlayan 7 aylık kız çocuğu M.G.K'ye küfür edip, eşi F.K'den bebeği susturmasını istedi. Karı koca arasında çıkan tartışmada, baba M.K. bebeği ve eşini darp etti. Darp ettiği sırada elinde pompalı tüfek olduğu iddia edilen M.K. evden ayrıldı. Annenin ve komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili evde bilgi aldığı sırada darp ettiği iddia edilen baba M.K. eve geldi. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri evde bulunan pompalı tüfeği de inceleme için aldı. Eve gelen sağlık görevlileri de anne F.K. ve bebeğini hastaneye götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA