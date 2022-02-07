Ağma ne demek, TDK'ya göre Ağma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağma ne demek? Ağma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağma kelimesi. Peki ağma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağma nedir, ağma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağmak işi

- Akan yıldız

