Agnaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agnaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agnaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agnaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agnaldo 11 Mart 1994 tarihinde São Gonçalo (RJ) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Agnaldo Pinto de Moraes Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agnaldo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agnaldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agnaldo'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agnaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agnaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agnaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agnaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2013 yılında Molde

31 Aralık 2013 yılında Desp. Brasil

1 Ocak 2014 yılında Molde

16 Ocak 2017 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2017 yılında Molde

30 Ocak 2018 yılında RoPS

31 Aralık 2018 yılında Molde

27 Şubat 2019 yılında RoPS

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2020 yılında KS Kastrioti

1 Eylül 2021 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

31 Ocak 2023 yılında KF Skënderbeu

Agnaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agnaldo şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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