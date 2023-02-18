Agon Elezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Elezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agon Elezi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agon Elezi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agon Elezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Elezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agon Elezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agon Elezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agon Elezi 1 Mart 2001 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agon Elezi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Agon Elezi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Agon Elezi'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Agon Eleziboyu ve yaşı kaç

Agon Elezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agon Elezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Agon Elezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agon Elezi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında Caen U19

29 Ağu 2018 yılında Vëllazërimi

31 Ağu 2019 yılında KF Skënderbeu

16 Eylül 2020 yılında NK Varazdin

Agon Elezi kimdir

Agon Elezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agon Elezi şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Agon Elezi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 18 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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Agon Elezi nereli

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