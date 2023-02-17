Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agon Mucolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agon Mucolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agon Mucolli 26 Eylül 1998 tarihinde Fredericia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arnavutluk,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agon Mucolli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Agon Mucolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agon Mucolli'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Agon Mucolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agon Mucolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agon Mucolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agon Mucolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vejle BK U19

1 Ocak 2017 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2018 yılında Vejle BK II

18 Şubat 2019 yılında FC Fredericia

26 Ocak 2021 yılında Kristiansund

8 Temmuz 2022 yılında Odense BK

Agon Mucolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agon Mucolli şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agon Mucolli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fredericia fF, Vejle Boldklub

Danimarka U17 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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