Agon Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Xhaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agon Xhaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agon Xhaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agon Xhaka 9 Haziran 1997 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agon Xhaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GT Talents World yapmaktadır. Agon Xhaka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agon Xhaka'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agon Xhaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agon Xhaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agon Xhaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agon Xhaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Llapi

23 Ocak 2016 yılında Prishtina U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Prishtina

28 Ocak 2020 yılında FC Besa

30 Haziran 2021 yılında FC Prishtina

10 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

Agon Xhaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agon Xhaka şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Agon Xhaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 21 numaralı formasıyla 7 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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