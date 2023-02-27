Agon Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Xhaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agon Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agon Xhaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Agon Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Xhaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agon Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Xhaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agon Xhaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agon Xhaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agon Xhaka 9 Haziran 1997 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agon Xhaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GT Talents World yapmaktadır. Agon Xhaka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agon Xhaka'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agon Xhaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agon Xhaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Agon Xhaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agon Xhaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Llapi

23 Ocak 2016 yılında Prishtina U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Prishtina

28 Ocak 2020 yılında FC Besa

30 Haziran 2021 yılında FC Prishtina

10 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

Agon Xhaka kimdir

Agon Xhaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agon Xhaka şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Agon Xhaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U19 takımında 21 numaralı formasıyla 7 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Agon Xhaka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Bryan Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bryan Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeong Hoon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Hoon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeong Hoon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Hoon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentino Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentino Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Min Ki Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ki Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Min Ki Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Min Ki Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi