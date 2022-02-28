Agop ne demek, TDK'ya göre Agop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agop ne demek? Agop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Agop kelimesi. Peki Agop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Agop nedir, Agop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AGOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Agop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Aptal aptal bakmak` anlamındaki Agop'un kazı gibi bakmak deyiminde geçen bir söz

