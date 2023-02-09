Agostino Spina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agostino Spina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agostino Spina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agostino Spina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agostino Spina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agostino Spina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agostino Spina

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agostino Spina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agostino Spina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agostino Spina 31 Ekim 2001 tarihinde Castelar, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agostino Luigi Spina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agostino Spina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agostino Spina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına - tarihinde katılmıştır. Agostino Spina'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agostino Spinaboyu ve yaşı kaç

Agostino Spina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agostino Spina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Agostino Spina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agostino Spina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Huracán II

1 Temmuz 2022 yılında Union Magdalena

31 Aralık 2022 yılında Huracán

Agostino Spina kimdir

Agostino Spina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agostino Spina şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Agostino Spina nereli

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