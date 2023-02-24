Agoston Benyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agoston Benyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agoston Benyei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agoston Benyei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agoston Benyei 3 Nisan 2003 tarihinde Tiszavasvári şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agoston Benyei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Agoston Benyei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agoston Benyei'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agoston Benyei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agoston Benyei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agoston Benyei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agoston Benyei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Debrecen U17

1 Ocak 2020 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2020 yılında Debrecen

4 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

Agoston Benyei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agoston Benyei şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agoston Benyei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tiszavasvári SE (-2011)

Macaristan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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